دارفور

وتواصلت الاشتباكات في ولاية شمال دارفور، خاصة بعد أن نشرت منصات تابعة لقوات الدعم السريع قائمة من 9 عسكريين منهم ضابط برتبة عقيد قالت انهم قتلوا، الخميس، في عملية إسقاط طائرة مقاتلة لسلاح الجو التابع للجيش في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تتواصل فيها المعارك منذ عدة أشهر.

الخرطوم

وحول العاصمة الخرطوم، تواصلت عمليات القصف المدفعي والاشتباكات المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تقارير عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين في المناطق الغربية من مدينة أم درمان.

وتركزت المعارك بشكل أكبر خلال الأيام الماضية حول منطقة "سوق ليبيا" في شمال غرب مدينة أم درمان.

وبعد عامين من القتال الذي اندلع في منتصف ابريل 2023، انسحبت قوات الدعم السريع خلال الأسبوعين الماضيين إلى مناطق جنوب غرب الخرطوم وتمركزت في عدد من المحاور هناك، لكن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تجددا للاشتباكات مع الجيش في تلك المناطق وسط محاولات مستميته من الطرفين لتأكيد السيطرة على مناطق استراتيجية في الطريق الرابط بين أم درمان شمال الخرطوم والولايات الغربية للبلاد.

كردفان

وفي جنوب كردفان ذكرت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من التصدي لهجوم للجيش في منطقة "خور الدليب"، واستولت على عدد من المركبات القتالية.

وكانت منطقة "خور الدليب" هي إحدى المناطق القليلة الواقعة تحت سيطرة الجيش في ولاية جنوب كردفان التي تقع معظم مناطقها تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، والتي دخلت مؤخرا في تحالف سياسي مع قوات الدعم السريع.

الولاية الشمالية

وفي ظل تكهنات بهجوم وشيك على "الولاية الشمالية"، نفت السلطات هناك ما راج من تسريبات عن انسحاب وحدات من قوات مني اركو مناوي المتحالفة مع الجيش على خلفية بروز مؤشرات على خلافات كبيرة اثارة شكوكا حول مستقبل تحالف مجموعة مناوي مع الجيش.

واعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، الأربعاء، عن البدء في تحشيد مليون مقاتل لمساعدة قواته على مواصلة القتال، مؤكدا عزمه على توسيع عملياته في شمال السودان.