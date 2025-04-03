ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى استئناف مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في غزة، في وقت وسعت به إسرائيل هجومها العسكري في القطاع.

وأكد المستشار الألماني أن "الوضع في غزة وأيضا في الضفة الغربية لا يمكن أن يستقر إلا من خلال حل سياسي"، منددا بتدهور الوضع "يوما بعد يوم" في القطاع حيث "لم تصل أي مساعدة إنسانية منذ شهر".

وقال المستشار الألماني: "لا يمكن ولا ينبغي أن تستمر الحال كذلك. الكثير الكثير من الأشخاص يكابدون الجوع والعنف الهمجي المتواصل ونقص الرعاية الطبية".

وتابع شولتس: "المطلوب الآن هو العودة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن"، داعيا إلى "مفاوضات جادة بهدف الاتفاق على نظام لما بعد الحرب في غزة يحمي أمن إسرائيل".

وقال الملك عبد الله خلال المؤتمر الصحفي: "بلغت المأساة الإنسانية في غزة حدا لا يوصف ولا بد من اتخاذ تدابير على الفور".

وكان العاهل الأردني قد ندد، الأربعاء، بالوضع الإنساني "الكارثي" في غزة، مشيرا إلى أن القطاع الفلسطيني يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف للفرد الواحد في العالم.