وفي مؤتمر صحفي في باريس إثر لقائه نظيره الفرنسي جان نويل بارو، قال ساعر: "لا نجري محادثات مع الإيرانيين كما تعلمون، لكنهم أشاروا بوضوح إلى استعدادهم لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولن أتفاجأ إذا بدأت تلك المفاوضات".

وأكد الوزير أن "منع إيران من إنتاج سلاح نووي هو هدف مشترك لفرنسا وإسرائيل"، مشيرا إلى أنه دعا نظيره الفرنسي إلى زيارة إسرائيل من أجل مواصلة الحوار.

وفيما يتعلق بتركيا، عبر وزير الخارجية الإسرائيلي عن قلق بلاده مما اعتبره "الدور السلبي الذي تلعبه في سوريا ولبنان ومناطق أخرى".

وتابع: "يبذلون (الأتراك) قصارى جهدهم لجعل سوريا محمية تركية. من الواضح أن هذه هي نيتهم".

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن اجتماعا أمنيا موسعا يعقد في إسرائيل لبحث "التواجد التركي في سوريا".

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقادة عسكريون، وذلك في ظل غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يزور المجر.

ويجري الاجتماع وسط مخاوف إسرائيلية من تحول النفوذ التركي في سوريا إلى تهديد مباشر، وسط تأكيدات بأن إسرائيل لا ترغب في مواجهة مباشرة مع تركيا، لكنها تواصل تنفيذ ضربات استباقية.

ووفقا لـ"معاريف"، ترى إسرائيل أن أنقرة تسعى لترسيخ وجود عسكري دائم في سوريا بموافقة النظام الجديد، مما "يهدد التوازن الإقليمي" حسب وجهة النظر الإسرائيلية.