وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن إسقاط الطائرة يأتي في إطار ما سماه "الرد المشروع على الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية"، مؤكدا "استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف الجهات المعادية"، على حد تعبيره.

كما جدد المتحدث "التزام جماعة الحوثي بدعم غزة"، مؤكدا أن "هذا الدعم سيستمر حتى توقف العدوان ورفع الحصار" عن القطاع.

وكانت الجماعة أعلنت قبل يومين إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من الطراز ذاته.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأميركي بشأن الحادث.

وتعد "إم كيو 9" واحدة من أبرز المسيّرات التي تستخدمها القوات الأميركية في مهام المراقبة والاستطلاع، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد به البحر الأحمر وأجواء اليمن توترا متصاعدا، وسط استمرار هجمات الحوثيين على سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، مع ضربات عسكرية أميركية متكررة داخل اليمن، تقول واشنطن إنها تستهدف معاقل الجماعة المدعومة من إيران.