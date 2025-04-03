وذكر الجيش أنه "قام الليلة الماضية بعملية في منطقة تسيل، وأنه صادر وسائل قتالية ودمر بنى تحتية إرهابية".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلة تعرضت لإطلاق نار، فردت بضربات برية وجوية أدت إلى مقتل عدد من المسلحين".

وتقع بلدة تسيل خارج المنطقة العازلة منزوعة السلاح على طول الحدود الإسرائيلية السورية، التي دخلها الجيش الإسرائيلي في ديسمبر الماضي بعد سقوط نظام الأسد.

وشنت إسرائيل هجمات عدة على مناطق متفرقة من سوريا ليل الأربعاء، شملت غارات جوية وتوغلا بريا وقصفا مدفعيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات البرية الإسرائيلية قصفت حرش سد تسيل ومحيط تل الجموع بين نوى وتسيل غربي درعا، تزامنا مع تحليق طيران استطلاع إسرائيلي في سماء المنطقة.

وليل الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن "موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا" أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.