ووفقًا لما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار تيفور (T4) العسكري في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى مطار حماة العسكري، ما يشير إلى هجوم منسق على قواعد جوية استراتيجية داخل العمق السوري.

كما طالت إحدى الغارات مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة شمالي العاصمة دمشق، وهو منشأة سبق أن استُهدفت عدة مرات في غارات سابقة، وتعرضت لأضرار جسيمة.

كما أشارت مصادر محلية إلى أن ضربة أخرى استهدفت مطار حماة والطائرات العسكرية المرابضة فيه، بالإضافة إلى مبنى للبحوث العلمية في المحافظة..