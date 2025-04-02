وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المستوى السياسي قرر في اللحظة الأخيرة إلغاء دخول العمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا إلى إسرائيل، على الرغم من الاستعدادات المتقدمة التي تم إجراؤها لإحضارهم".

وأضافت: "في الأسابيع الأخيرة، تم اتخاذ خطوة لجلب العمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا للعمل في الزراعة والبناء في إسرائيل".

وتابعت: "كان من المفترض أن تكون هذه الخطوة بمثابة جسر بين إسرائيل والسكان المحليين في البلدات السورية على بعد 5-10 كيلومترات من الحدود، كان هدفه مساعدة الدروز في سوريا من جهة، وتقوية العلاقات معهم لتلبية الاحتياجات الأمنية".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء: "أصدر المستوى السياسي تعليماته بتعليق دخول العمال الدروز من سوريا بعد اعتراض احد الأجهزة الأمنية" دون تحديد اسم هذا الجهاز.