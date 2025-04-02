وبحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فقد "دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بعد تسلل طائرة معادية من غزة".

في غضون ذلك كشفت وسائل إعلام، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات عسكرية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإن قوات من الفرقة 36 تضم لواء غولاني واللواء المدرع 188 وكتيبة هندسة قتالية، تعمل في محاور عدة من رفح.

كما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن دبابات إسرائيلية شوهدت تتقدم باتجاه مدينة رفح وجنوب خان يونس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أصدر أمر إخلاء لسكان رفح بالانتقال إلى مناطق إنسانية محددة.

وصدر هذا الأمر من الجيش بعد تطويق حيي تل السلطان والشابورة في رفح، مما سمح له بإنشاء ممرات لمراقبة حركة الخروج من المدينة.