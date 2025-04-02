وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن قوات من الفرقة 36 تضم لواء غولاني واللواء المدرع 188 وكتيبة هندسة قتالية، تعمل في محاور عدة من رفح.

كما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن دبابات إسرائيلية شوهدت تتقدم باتجاه مدينة رفح وجنوب خان يونس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أصدر أمر إخلاء لسكان رفح بالانتقال إلى مناطق إنسانية محددة.

وصدر هذا الأمر من الجيش بعد تطويق حيي تل السلطان والشابورة في رفح، مما سمح له بإنشاء ممرات لمراقبة حركة الخروج من المدينة.

وأفادت صحيفة "جيروسالم بوست"، الإثنين، أن الجيش سيجلي على الأرجح كل سكان رفح إذا لم يحرز أي تقدم في صفقة الرهائن، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية التي يشنها الجيش في قطاع غزة ستتوسع للسيطرة على "مناطق واسعة".

وأضاف في بيان مكتوب، أن الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي "سيتوسع لسحق وتطهير المنطقة من الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب والسيطرة على مناطق واسعة، سيتم إضافتها إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

وتتزامن هذه التحركات الإسرائيلية مع زيادة التوتر مع مصر، بعد تقارير عن نشرها قوات على الجانب الآخر من الحدود.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الإثنين، إن إسرائيل تواصلت مع مصر والولايات المتحدة لطلب "تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء".

واعتبرت إسرائيل أن هذا الانتشار "يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام مع مصر".

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن دخول قوات عسكرية إلى سيناء يتجاوز الحصص المتفق عليها في الملحق العسكري لاتفاقيات السلام يمثل "المشكلة الأصغر"، لأن "مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع. ليس من الصعب تحريك الدبابات إلى الخلف"، على حد قوله.

وأكد أن هذه القضية تتصدر قائمة أولويات وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي طلب إيلاءها اهتماما خاصا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر منذ أشهر على محور فيلادلفيا الاستراتيجي على الحدود مع مصر.