وقال كاتس في بيان، إن القوات ستتحرك لـ"تطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية" وفق تعبيره.

وأضاف الوزير: "ستستولي القوات على مساحات شاسعة تُضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

كما أعلن كاتس عن "إجلاء واسع النطاق" لسكان غزة من مناطق القتال.

وأنشأت إسرائيل بالفعل منطقة عازلة كبيرة داخل غزة، إذ وسعت مساحة كانت موجودة على أطراف القطاع قبل الحرب، مع إضافة منطقة أمنية كبيرة فيما يسمى بممر نتساريم.

وفي الوقت نفسه، أعلن قادة إسرائيليون خططا لتسهيل المغادرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلائه نهائيا وإعادة تطويره ليصير منتجعا ساحليا تحت السيطرة الأميركية.

وقتل أكثر من ألف فلسطيني منذ استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، بينما يسعى الوسطاء لإعادة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مساره.

ومؤخرا أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، أن الحركة "لن ترفع الراية البيضاء"، مشددا على أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة لن يتم إلا عبر صفقة تبادل عادلة وشاملة.

وقال الهندي إن حماس جاهزة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، لكن فقط بشرط وقف الحرب وفتح المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني دمارا واسعا من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وأضاف أن الحركة تدعو العالم إلى الوقوف مع الحق الإنساني لأهالي غزة، من خلال رفع الحصار المفروض على القطاع، ووقف سياسة التجويع التي يتعرض لها السكان، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومنتظم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضغط العسكري هو أفضل سبيل لاستعادة الرهائن المتبقين البالغ عددهم 59.