وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان رسمي،" أن العملية تمت ليلة أول أبريل 025، في حدود منتصف الليل . إسقاط الطائرة يعكس مستوى اليقظة العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة الجزائرية في حماية حدود البلاد من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

ولم يكشف البيان عن هوية الطائرة أو الجهة التي أطلقتها، كما لم ترد تفاصيل عن طبيعة الرد العسكري المستخدم في العملية.