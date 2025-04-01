وتابع كاتس، "كما أننا نسحق الإرهاب الفلسطيني في معسكرات الإرهاب في جنين وطولكرم ونور الشمس، فإننا سنمنع أي محاولة من جانب السلطة الفلسطينية للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".

واعتبر الوزير الإسرائلي، أن الضفة الغربية تعد "قلب أرض إسرائيل التاريخية"، مشيرا إلى الأهمية الأمنية الكبرى للاستيطان اليهودي فيها.

وأوضح أن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية يمثل "حاميا لقلب البلاد"، في إشارة إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه في تأمين الحدود.

وأشار كاتس، إلى أن سياسة حكومته واضحة، مشددا على أن التعليمات للقادة في الميدان هي تعزيز التنفيذ وتوسيع الرقابة، بالإضافة إلى هدم المباني غير القانونية دون استثناء.

كما أكد أن إسرائيل سترد على ماوصفه بمحاولات السلطة الفلسطينية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو إلحاق الضرر بالمستوطنات "بكل عزم وتصميم".

وشدد على أن إسرائيل ستظل ملتزمة بمكافحة "الإرهاب الصامت" الذي يتمثل في محاولات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المستوطنات.

وتشهد الضفة الغربية بين الحين والآخر تصعيدا من قبل الجيش الإسرائيلي، وتشن قواته هجمات واسعة النطاق على عدة مدن، وذلك بالتزامن مع التصعيد الذي يشهده قطاع غزة.