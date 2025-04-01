وقد تم تنفيذ 3 اعتقالات، حتى الآن، في شقة في حي إيشامبل في برشلونة، كما تم تنفيذ عمليات تفتيش في جيرونا، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة على التحقيق لصحيفة "لا فانغوارديا".

وترتبط هذه العملية بأخرى جرت في يوليو الماضي أيضا في برشلونة، بالتعاون مع السلطات الألمانية، لتفكيك الهياكل اللوجستية لتصنيع الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.

ونتيجة للوثائق التي تم جمعها في تلك العملية، استمر التحقيق ليؤدي إلى عمليات التفتيش والاعتقالات التي تمت الثلاثاء.

وفي يوليو الماضي، أوقف جهاز المخابرات التابع للحرس المدني، بالتعاون مع الشرطة الألمانية 4 أشخاص، منهم 3 في برشلونة وآخر في بادالونا، بتهمة توريد مكونات لتصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية التي تطلق من لبنان ضد إسرائيل.

ومن بين المعتقلين آنذاك كان هناك اثنان من رجال الأعمال من أصل لبناني حاصلين على الجنسية الإسبانية.