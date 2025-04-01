ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات إضافية إلى المخيم، ونفذت سلسلة من المداهمات التي ترافقت مع دهم وتفتيش منازل ومبانٍ سكنية، بالإضافة إلى إجبار عشرات الأهالي في منطقة جبل الصالحين داخل المخيم على مغادرة منازلهم قسرًا، في وقت متأخر من ليلة الإثنين.

وأشارت "وفا" إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد على المخيم ترافق مع دخول آليات عسكرية وجرافات وفرق مشاة إلى أحيائه، حيث نفذت عمليات تخريب وهدم وإحراق طالت البنية التحتية والمنازل، ما أدى إلى تهجير عدد كبير من السكان وتحويل المخيم إلى منطقة شبه خالية من الحياة.

وفي السياق ذاته، ذكرت "وفا" أن القوات الإسرائيلية أقامت حاجزًا عسكريًا على دوار فرعون، المدخل الجنوبي لطولكرم، وأخضعت مركبات المواطنين لتفتيش دقيق، مما تسبب في عرقلة حركة المرور، بالتزامن مع انتشار واسع لفرق المشاة في شوارع المدينة وأحيائها، في محاولة لتقييد حركة السكان، خاصة خلال عطلة العيد.