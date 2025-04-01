وكان مستشار الأمن القومي مايك والتس قد قال في تصريحات لـ"سي.بي.إس نيوز" بعد ضربات 15 مارس إن الموجة الأولى منها قتلت "كبير مسؤولي الصواريخ لديهم". كما تحدث والتس عن عملية القتل في محادثة نصية سرية، والتي كشفت عنها "ذي أتلانتيك" الأسبوع الماضي، قائلا "الهدف الأول.. كبير مسؤولي الصواريخ لديهم.. تسنى لنا تأكيد هويته وهو يدخل مبنى يخص صديقته وهو منهار الآن".

وقال مسؤولون أميركيون، تحدثوا لرويترز بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إنهم لم يرد إليهم أي تأكيد مستقل من الجيش الأميركي لمقتل شخص مثل هذا. ومن غير المعتاد أن تمتنع وزارة الدفاع عن تأكيد إعلان البيت الأبيض عن عملية عسكرية.

فعادة ما يكشف الجيش علنا عن تفاصيل بشأن الأهداف الكبرى في غضون أيام من نجاح المهمة.

وعند طلب تأكيد مقتل كبير خبراء الصواريخ لدى الحوثيين في غارة أميركية، أحال البيت الأبيض رويترز إلى الجيش الأميركي. ورفض الجيش طلبات متكررة قدمت على مدى أسبوع لتأكيد مقتله أو الكشف عن اسم القتيل.

ووفقا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، فإن عبد الخالق بدر الدين الحوثي هو "القائد الفعلي لقوات الصواريخ الاستراتيجية".

وعكف محمد الباشا، الذي تعمل شركته المتخصصة في استشارات المخاطر "باشا ريبورت" في البحث في المعلومات مفتوحة المصدر بشأن اليمن، على فحص تقارير الحوثيين عن مقتل أكثر من 40 مقاتلا حوثيا خلال الاشتباك في ضربات جوية في مارس. وقال إنه لم يتم رصد أي شخص رفيع المستوى مثل عبد الخالق بدر الدين الحوثي بين القتلى المعلن عنهم حتى الآن، كما لم يرصد أي إعلان وفاة على قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين عن شخص تتطابق بياناته مع ما ذكره والتس.

غير أنه قال إن الحوثيين لا يعلنون دائما هويات قتلاهم على الفور، كما نوه إلى أن قادة القوة الصاروخية يعدون "سريين".

وقال مايكل نايتس، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن من أشار إليه والتس سيكون خبيرا في الصواريخ مدربا في إيران "ضالعا في إدارة هذه المنظومة".

وأضاف: "إذا كانوا يعتقدون أنهم نالوا من هذا الشخص، فربما نالوا منه بالفعل".

وكان اللفتنانت جنرال ألكسوس جرينكويش مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اكتفى بالقول إن منشأة للطائرات المسيرة "قُصفت، وبها عدد من كبار القيادات".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" الإثنين، قال الرئيس دونالد ترامب إن الغارات "دمرت" الحوثيين. وكتب "لم يعد الكثير من قادتهم بيننا"، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.