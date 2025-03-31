وقال ترامب إن "الهجمات الأميركية ستستمر حتى يصبح الحوثيون لا يمثلون تهديدا لحرية الملاحة"، مضيفا: "الضربات خلال الأسبوعين الماضيين دمرت الحوثيين".

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وإلا، فإننا في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأت بعد.. سواء للحوثيين أو رعاتهم في إيران".

ومنذ أيام تقود الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد جماعة الحوثي، عقب إعلان الأخيرة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، رداً على "عودة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وعقب اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، قائلين إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين.

وفي المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل عمليات عسكرية على أهداف في اليمن أكثر من مرة، خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.