ونقل موقع "درعا 24 " السوري اليوم الأحد عن مصدر محلي قوله :"سقطت أجزاء من المسيرة في أراضٍ مفتوحة دون وقوع إصابات".

وأشار الموقع إلى "رفض أهالي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي المساعدات الغذائية والاستبيانات التي حاولت دورية إسرائيلية توزيعها"، مؤكدين "رفضهم لأي توغل أو تطبيع مع الاحتلال".

ووفق الموقع ، "شهدت منطقة حوض اليرموك وصول وفد من الأمم المتحدة على متن سيارتين حيث قام بزيارة أهالي ضحايا ومصابي بلدة كويا، التي تعرضت لقصف إسرائيلي قبل أيام".

وكان القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن سبعة قتلى وإصابة عدد من المواطنين.

ويشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً في جنوبي سوريا، حيث شنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة استهدفت عدة مواقع، بالتزامن مع استمرار التوغلات البرية داخل المنطقة العازلة. وتمكنت القوات الإسرائيلية من السيطرة على مواقع استراتيجية، من بينها قمة جبل الشيخ، كما واصلت توسيع وجودها العسكري في محافظة القنيطرة.