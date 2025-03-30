وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه "جرى اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الفطر".

وأعرب الرئيس المصري عن أمنياته بأن تتحقق للشعب الفلسطيني آماله وأحلامه بالحرية والاستقلال، مؤكدا موقف مصر الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدوره، هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر، متمنيا لمصر وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، كما شكره على مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.