وخلال حرب غزة فقد الجندي يوناتان بن حمو قدمه، وتوجه للعلاج في الولايات المتحدة حيث مكث هناك لمدة تقارب الشهرين.

لكن لدى عودته، وجد أن عليه سداد 16500 دولار تكاليف العلاج.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد امتدح بن حمو، في خطاب له أمام الكونغرس الأميركي العام الماضي.

والملازم يوناتان بن حمو قائد فريق جرافات، وتعرض لإصابة بالغة في أوائل نوفمبر 2023 عندما استهدفت مركبته بصاروخ موجه في شمال قطاع غزة.

وسافر الجندي إلى الولايات المتحدة لإجراء جراحة متخصصة، وتركيب طرف صناعي عالي التقنية.

ورغم إخطار وحدته وحصوله على موافقة مسبقة، أخبره الجيش الإسرائيلي بأن غيابه يجعل هناك عجزا قدره 58 يوما في رصيد إجازاته، وألزمه بدفع مبلغ 60 ألف شيكل (نحو 16500 ألف دولار أميركي) تكاليف علاجه، ورفع اسمه من كشوف الرواتب حتى حل المسألة.