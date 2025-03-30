وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "اشتبكت قواتنا مع القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر 3 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع المتحدث: "نفذت عملية المواجهة والاشتباك من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة".

وأكد البيان أن جماعة الحوثي "مستمرة في تطوير عملياتها الدفاعية ومواجهة التصعيد بالتصعيد، ولن تتراجع عن إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وكانت وسائل إعلام حوثية أفادت السبت، أن طائرات أميركية شنت 13 غارة على مواقع بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، شمالي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن الغارات شملت مديريات كتاف وآل سالم وسحار ومواقع شرقي المدينة.

والأسبوع الماضي، بدأ الجيش الأميركي عملية عسكرية موسعة ضد الحوثي، وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إنها أسفرت عن مقتل العشرات.