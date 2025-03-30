وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء السبت إن قواته تقوم بتدمير "البنية التحتية لحماس" بهدف إنشاء منطقة أمنية أوسع نطاقا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن هجومًا في منطقة أخرى من المدينة قبل أسبوعين تقريبا.

ووفقا للمنشور، واصلت إسرائيل أيضا غاراتها الجوية على أهداف تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في جميع أنحاء غزة.

وجاء في المنشور أنه "تم القضاء على عشرات العناصر خلال الهجمات".