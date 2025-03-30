وقال المسؤول الحكومي في تصريحات يوم السبت، للتلفزيون الحكومي، إن وفدا من الهيئة قام اليوم بزيارة اطلاع شملت المراكز الثلاثة وأن رعايا أفارقة وعربا وأسيويين يحتجزون في هذه المراكز لمخالفتهم لقانون الإقامة والدخول إلى الأراضي الموريتانية.

وأضاف أن وفد اللجنة أعد تقريرا سيرفعه إلى الحكومة عن أوضاع احتجاز المهاجرين غير القانونيين في هذه المراكز الثلاثة في مدينة نواكشوط.

وأوضح أن السلطات ستقوم بتحريرهم طبقا لما ينص عليه نظام الهجرة واللجوء والإقامة في موريتانيا، وأنه لا يمكن ترحيل أي شخص يحمل بطاقة إقامة أو تأشيرة أو إذنا بدخول البلاد.