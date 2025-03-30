وقال الشرع إن الحكومة الجديدة في سوريا ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، مؤكدا عدم السماح "للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".

وأضاف الشرع، خلال كلمة للإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، "خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، وسنسعى لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر".

وتابع: "تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة، وهذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة".

أشار الشرع إلى أن الحكومة ستعمل على إصلاح قطاع الطاقة "للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة"، وكذلك العمل على رعاية المزارعين للحفاظ على الأمن الغذائي.

ولفت الرئيس السوري النظر إلى إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب إيماناً بأهمية دور الشباب، وأكد على ضرورة "الحفاظ على استقرار العلاقات الخارجية مما يؤمن المصالح المستدامة لسوريا وأصدقائها".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، وتشمل التشكيلة الوزارية الجديدة في سوريا:

أنس خطاب وزيرا للداخلية.

مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع.

أسعد الشيباني وزيرا للخارجية.

مظهر الويس وزيرا للعدل.

محمد أبو خير شكري وزيرا للأوقاف.

مروان الحلبي وزيرا للتعليم العالي.

هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.

محمد البشير وزيرا للطاقة.





