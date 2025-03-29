ففي قرية جنبا التابعة لمجموعة قرى مسافر يطا البالغ عددها 19، هجم المستوطنون على أب وابنه من رعاة الأغنام على أطراف القرية، وانهالوا عليهما بالضرب بالعصي مما أدى لتعرضهما لإصابات بليغة استدعت نقلهما إلى أقرب نقطة إسعاف.

كما هاجم المستوطنون عددا من رعاة الأغنام بالمنطقة، مما تسبب في إصابة 5 فلسطينيين بكسور، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم خربة جنبا بعد هجوم المستوطنين، وداهم مساكن الفلسطينيين واحتجز الأهالي ونكل بهم.