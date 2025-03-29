وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة، إن "وزارة الخارجية الأميركية تحذر المواطنين الأميركيين من تزايد خطر الهجمات خلال الاحتفال بعيد الفطر، التي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية العامة في دمشق".

وكانت السفارة قد أوقفت أنشطتها في سوريا عام 2012.

وأضاف البيان أن "أساليب الهجوم قد تشمل مهاجمين أو رجالا مسلحين أو استخدام عبوات ناسفة".

ونصحت واشنطن مواطنيها بعدم التوجه إلى سوريا "بسبب المخاطر الكبيرة للإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف واحتجاز الرهائن والصراع المسلح والاعتقال التعسفي"، وفق البيان.

ولا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرة منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في أعقاب حرب استمرت حوالى 14 عاما اندلعت بعد احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2011.