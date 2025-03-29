وأوضحت التقارير أن أكثر من 20 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة في شمالي اليمن، إضافة إلى منطقة الجوف.

وكشفت أن القصف الأميركي استهدف بـ 8 غارات منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء، وكذلك بـ8 غارات محيط المجمع الحكومي بمديرية الحزم بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

وأضافت أن قصفا أميركيا "استهدف بـ 8 غارات محيط مدينة صعدة، وغارتان على مديرية سحار في المحافظة ذاتها".

ووفقا للمصادر، فقد شهدت سماء المناطق المستهدفة تحليقا مكثفا للطائرات الأميركية.

ومنذ 15 مارس، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القضاء على الحوثيين محذرا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.