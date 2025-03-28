وقال الجيش في بيان: "قصفنا موقعًا للبنية التحتية الإرهابية يُستخدم لتخزين الطائرات المسيرة من قِبل الوحدة الجوية (127) التابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية".

وأضاف: "سنواصل إزالة أي تهديد ضد إسرائيل، والدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار".

وشهدت منطقة الضاحية حركة نزوح واسعة بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي باستهداف أحد مباني المنطقة.

وفي فيديوهات متداولة تظهر سحابة دخان أسود كثيف غطت سماء المنطقة بعد استهداف المبنى.

والمبنى المستهدف تحيط به عدد من المدارس والمباني السكنية، وسط زحمة كبيرة أدت إلى توقف السير في شواريع الضاحية.

وقبل ذلك شنَّت الطائراتُ الإسرائيليةُ سلسلةَ غاراتٍ استهدفت عدةَ مناطق جنوبي لبنان.

وقد أعلنت وزارةُ الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 18 شخصا بغارة إسرائيلية على بلدة "كفر تبنيت" جنوبي البلاد.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أطراف بلدة كفرحونة بمنطقة جزين، ومرتفعات الريحان- الجبور، وبلدتي عرمتا وسَجَد جنوبي لبنان.

يُذكَر أن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ من اثنين أطلِقا من داخل لبنان، بينما سقط الثاني داخل الأراضي اللبنانية.

وقد نفى حزبُ الله "أيَّ علاقةٍ" له بإطلاق الصاروخين على إسرائيل ويؤكد التزامه بوقف إطلاق النار.