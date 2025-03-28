وأشارت مراسلتنا إلى أن المبنى المهدد بالقصف محاط بعدد من المدارس والمباني السكنية، التي يحاول سكانها إخلاءها، وسط زحمة سير كبيرة أدت إلى توقف السير في شوارع الضاحية.

ونشرت وزارة التربية اللبنانية بيانا بتعطيل وإخلاء المدارس والمجمعات التربوية في الضاحية ومحيطها.

وقالت في بيان "نظرا للتهديدات الاسرائيلية المعادية لمنطقة الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث، قررت وزيرة التربية والتعليم العالي دعوة مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في هذه المناطق، ومجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدث، إلى تعطيلها اليوم وإخلائها من المتعلمين والمعلمين والإداريين، وتوخي الحذر في نقل الأولاد حفاظا على سلامة الجميع".

وفي وقت لاحق، قالت مراسلتنا إن مسيرة إسرائيلية قصفت المبنى المهدد في الضاحية.

وكان الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق في لبنان، إثر إطلاق مقذوفين صاروخيين باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت مراسلتنا بوقوع غارات إسرائيلية على أطراف نبع الطاسة وسجد وجبل صافي في إقليم التفاح، وأطراف بلدات عدة جنوبي لبنان، بينها زوطر الشرقية ويحمر الشقيف.

وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا قالت فيه إن"غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط قتيل وإصابة 18 شخصا بجروح من بينهم 3 أطفال".