وأكد حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار، بحسب بيان نشره الحزب على قناته على تلغرام.

وشدّد مصدر مسؤول في الحزب على "التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار"، نافيا "أي علاقة لحزب الله بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة"، وفق ما جاء في البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، إطلاق "قذيفتين صاروخيتين" من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه تم اعتراض واحدة فيما سقطت القذيفة الصاروخية الثانية داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت مراسلتنا بأن بلدات الخيام وكفرصير وقعقعية الجسر تعرضت لقصف مدفعي اسرائيلي عقب إعلان الجانب الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفتين من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.