المحافظات التي استهدفت بالغارات الأميركية العنيفة هي محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران ومأرب.

وأكد الجيش الأميركي مقتل العديد من قادة الحوثيين، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري أميركي، فيما قالت مصادر صحية حوثية إن 7 أشخاص أصيبوا في القصف على مديرية بني حشيش في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المسؤول العسكري الأميركي إن الحوثيين "معروفون بأكاذيبهم التي تقلل من نجاح ضربتنا وتبالغ في هجماتهم"، بحسب ذكرت وول ستريت جورنال.

ووفقا للمسؤول العسكري الأميركي فإن "أي قدرة هجومية للحوثيين لا تزال قائمة فهي بسبب الدعم الذي قدمته إيران على مدى 10 سنوات".

من ناحيته قال البيت الأبيض إنه تم استهداف أكثر من 100 هدف حوثي، منوها إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى نتائج جيدة تظهر على تلك الأهداف.

وأضاف البيت الأبيض: "الأهداف التي ضربناها تشمل قادة حوثيين رئيسيين، وأنظمة دفاع جوي، ومراكز قيادة وتحكم، ومقرات رئيسية، ومنشآت تصنيع وتخزين الأسلحة".

وشدد على أن "العمليات ضد الحوثيين ستستمر حتى استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر وتتمكن السفن الأميركية من العبور بأمان".

وفي اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الجيش الأميركي صعد من غاراته، حيث استهدف بسلسلة غارات محافظات صنعاء (7 غارات، منها غارتان استهدفتا مطار صنعاء) وصعدة (10 غارات) والحديدة (3 غارات) والجوف (3 غارات) وعمران (19 غارة) ومأرب (4 غارات).