وذكر مصطفى محمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن انسحاب القوات من الخرطوم كان تكتيكيا لإعادة ترتيب الصفوف والاستعداد لجولات جديدة من المعارك.

وشدد على أن إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السيطرة على القصر الجمهوري "لا قيمة له" في ميزان المعركة.

وتابع: "القصر الرئاسي هو حاليا ليس قصرا، هو عبارة عن رماد.. وكذلك المطار وليس هناك أي موقع استراتيجي في الخرطوم".

وأضاف: "قوات الدعم السريع ما تزال تقاتل في الميدان بشراسة".

وأوضح مستشار قائد قوات الدعم السريع: "الخرطوم أصبحت غابة من الأشجار والركام.. لا تصلح أن نتمسك بها".

وأردف قائلا: "نحن الآن رتبنا أنفسنا لخوض هذه المعركة بسلاح متطور، حصلنا عليه أثناء معاركنا مع الجيش السوداني".

وأبرز: "هناك العديد من الإرهابيين والدواعش الذين يقاتلون في صفوف الجيش، لذلك نحتاج إلى التعامل معهم بالطريقة اللازمة".

وقال مصطفى محمد إبراهيم: "قواتنا حاليا موجودة كلها في أم درمان.. ولو خاضت اليوم معركة ضد الجيش ستنتصر عليه.. قواتنا متماسكة ومترابطة وبكل عتادها موجودة في أم درمان".

وكان البرهان أعلن، الأربعاء، "تحرير" العاصمة السودانية الخرطوم من قوات الدعم السريع. وقال في تصريح مباشر بثه تلفزيون السودان من القصر الرئاسي في الخرطوم: "الخرطوم حرة وانتهى الأمر".