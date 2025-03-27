وتجرى هذه التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث "وضمان إجراءات السلامة في الرحلات البحرية السياحية".

ماذا حدث؟

كشف محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي أن بلاغ ورد الخميس لغرفة عمليات المحافظة، يفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق في المرسى المخصص لها أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

وأوضح حنفي، في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية أن الغواصة كان على متنها 50 راكبا من جنسيات مختلفة، (5 مصريين طاقم الغواصة- 45 جنسيات مختلفة ما بين روسي وهندي ونرويجي وسويدي).

وقال إنه على الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التي وصلت لمكان الحادث، حيث تم نقل 29 مصابا إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)، وعودة باقي الناجين إلى فنادق إقامتهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد مفقودون.

تقديم المساعدة

وأشار المحافظ إلى أن نحو 21 سيارة إسعاف شاركت في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.

وقال: "حرصت على الاستماع إلى المصابين عقب إنقاذهم ووجهت بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، حيث جرى نقل المصابين إلى 5 مستشفيات، وقمت بزيارتهم والاطمئنان عليهم، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات وضيق تنفس، ويوجد 4 حالات في العناية المركزة حالتهم خطرة".

ووجه حنفي بمواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات ولاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، مشيدا بجهود فرق الإنقاذ التي أنجزت مهمتها في وقت قياسي.

الغواصة "سندباد"

وأكد المحافظ ترخيص الغواصة سار وقائد الطاقم حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح أن الغواصة يمتلكها مصري الجنسية، مؤكدا استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركبة لمعرفة أسباب الحادث.

ويقول موقع الشركة المالكة للغواصة "السندباد"، إنها الغواصة الترفيهية "الوحيدة" في المنطقة.

وتبحر في البحر الأحمر يوميا عشرات المراكب السياحية التي تحمل السياح لمناطق السباحة والغوص بين الشعاب المرجانية في جزر البحر الأحمر