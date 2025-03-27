وبحسب المسؤولين فإن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تخص مسؤول صواريخ حوثيا كان هدفا لضربات أميركية على اليمن.

ولفتوا إلى أن شخصا مرتبطا بإسرائيل في اليمن كان يقدم معلومات عن مسؤول الصواريخ الحوثي المستهدَف.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نتائج الضربات الموجهة ضد الحوثيين في اليمن قد فاقت التوقعات، مشددا على أن واشنطن ستستمر في تنفيذ الهجمات ضدهم لفترة طويلة.

وقال ترامب، الذي تحدث عن نتائج الضربات بشكل مفصل، إن "الضربات اليومية التي نشنها ناجحة جدا، بل إنها تفوق كل التوقعات"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحوثيين.

ومنذ 15 مارس، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وفي ذاك اليوم، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية عدة قالت إنها أودت بحياة مسؤولين كبار في الحركة التي أعلنت من جهتها مقتل 53 شخصا جرّاء الغارات الأميركية.