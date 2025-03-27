وقال الجيش في بيان: "نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ليلة أمس غارة جوية في شمال غزة، أسفرت عن مقتل عبد اللطيف رجب جمعة القانوع، المتحدث باسم حركة حماس".

وأضاف: "كان القانوع أحد أبرز المحرضين في حماس، وأحد عناصر الجناح العسكري للحركة".

وتابع: "استخدم القانوع منصات الإعلام بشكل منهجي لأغراض الدعاية والإرهاب النفسي ونشر معلومات كاذبة حول أنشطة حماس في قطاع غزة وخارجه".

وجاء في البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل على تفكيك القدرات الحكومية والعسكرية لحماس".

من جانبها، نعت حركة حماس في بيان لها القانوع، وقالت إن "القانوع البالغ من العمر 44 عاما حمل أمانة الكلمة والرسالة بمسؤولية وشجاعة، ولم يتوان يوما عن القيام بدوره كمتحدث باسم الحركة، رغم المخاطر الشديدة التي كان يتعرض لها".

من هو القانوع؟