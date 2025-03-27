وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الحكومة عينت كريم سعيد خلفا لرياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة.

وجاء هذا القرار بعد خلاف سياسي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي كان يؤيد كريم سعيد ورئيس الحكومة نواف سلام الذي كان يعارضه.

وحصل كريم سعيد على 7 أصوات من أصل 24 في مجلس الوزراء.

وقال سلام بعد انتهاء الجلسة، "من المعروف ان السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة، وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه".

‏وتابع: "يبقى الأهم، هو أن الحاكم أيا كان، ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".