ورفع المتظاهرون شعارات تعبر عن غضبهم، وكان من أبرزها "حماس برا برا"، مما يعكس تزايد الاستياء الشعبي من الحركة.

وانطلقت التظاهرات في مناطق مختلفة من غزة، مثل بيت لاهيا ودير البلح شمال القطاع، بالإضافة إلى وسط مدينة غزة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب حماس بالتنحي بعد 17 عاما من حكمها، معتبرين أن الوقت قد حان لتغيير الواقع الذي تعيشه غزة.

كما كشف المشاركون في المظاهرات عن تزايد الفجوة بين تطلعاتهم وبين الأجندة السياسية لحركة حماس، مما يعكس انقساما في الرؤى حول المستقبل السياسي للقطاع.

"حماس انتهت كفكرة"

يقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، إن"حماس قد استنفدت جميع الفرص لإثبات نجاحها، مؤكدا أنها فشلت وأنها انتهت كفكرة".

ويضيف نزال في تصريح لـ "سكاي نيوز عربية"، أن حماس لم تقدم لغزة سوى الدمار والخراب، في إشارة إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع.

في المقابل، حذرت بعض الفصائل الفلسطينية في غزة من محاولة استغلال الحراك الشعبي لأغراض سياسية، داعية إلى توخي الحذر في التعامل مع هذه التظاهرات.