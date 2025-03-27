وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باعتقال حسون من قبل الأمن العام في مطار دمشق الدولي، بعد محاولته مغادرة البلاد إلى الأردن لإجراء عملية جراحية في عمان.

وبحسب المعلومات، فقد تم ختم جواز سفر حسون من قبل إدارة الهجرة والجوازات في المطار، قبل أن يتم اقتياده من قبل مجموعة من عناصر الأمن العام إلى جهة مجهولة، وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو معصوب العينين.

وشغل حسون منصب مفتي سوريا سابقا، وكان معروفا بتأييده القوي لنظان بشار الأسد وهو ما جعله عرضة لانتقادات واسعة في أوقات سابقة، خاصة بسبب مواقفه من الأحداث التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية.

وتداول رواد العالم الافتراضي مقاطع قديمة لحسون كان يحرض فيها على قتل المتظاهرين الذين خرجوا ضد بشار الأسد عام 2011.