وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لعدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع أنه "وصل مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدا و82 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

يذكر أنه منذ الثامن عشر من مارس الجاري ارتفعت حصيلة القتلى والإصابات إلى 855 قتيلا و1869 جريحا.

وأشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "50,208 شهيدا و13,910 إصابة".

وقال التقرير إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أفادت، اليوم الخميس، بمقتل 26 شخصا منذ منتصف الليل، من بينهم طفل و12 قتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت لاهيا.

وقالت المصادر الطبية إن "25 شهيدا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ منتصف الليل".

وفي وقت لاحق، قالت مصادر محلية في غزة إن طفلا قتل وأصيب 3 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.