وقالت المصادر الطبية إن "25 شهيدا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ منتصف الليل".

وفي وقت لاحق، قالت مصادر محلية في غزة إن طفلا قتل وأصيب 3 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وكانت مصادر محلية ذكرت في وقت سابق إنه تم "انتشال 12 شهيدا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة قاسم والبلي في منطقة فدعوس ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، فجر اليوم.

وكانت حركة حماس أكدت في وقت سابق أيضا "استشهاد" الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع فجر اليوم الخميس في غارة إسرائيلية استهدفت خيمته ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

ونعت الحركة، في بيان صحفي اليوم القانوع، مؤكدة أن "استهداف الاحتلال قيادات الحركة والمتحدثين باسمها، لن يكسر إرادتها، بل سيزيدها إصرارا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات، ودماء الشهداء ستبقى وقودًا وملهمًا للمقاومة حتى النصر".

وأشارت إلى أن "دماء الشهداء ستكون مصدر إلهام لمواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة".

وجاءت عملية الاغتيال في الوقت الذي "تشهد فيه غزة موجة واسعة النطاق من الغارات الجوية، والتي تشمل مختلف أنحاء القطاع".