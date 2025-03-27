وجاء في بيان الوزارة أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في يحمر الشقيف أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء".

وكانت الوكالة الوطنية أفادت في وقت سابق من صباح الخميس بـ"سقوط شهيد" باستهداف مسيرة إسرائيلية "سيارة في بلدة معروب" في قضاء صور جنوبي لبنان.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، صعدت إسرائيل من وتيرة غاراتها على لبنان، حيث بلغت حصيلة تلك الغارات 7 قتلى و40 جريحا بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

والأحد الماضي استهدف صاروخ موجه أطلقته مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة عيتا الشعب وأفيد بسقوط إصابات.