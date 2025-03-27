وأوضحت وسائل الإعلام أن أحدث غارة أميركية استهدفت منطقة السهلين بمديرية آل سالم بمحافظة صعدة.

وأشارت إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر 4 غارات أميركية استهدفت مقطعا للأحجار في مديرية خولان في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية يمنية إن 15 غارة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية للحوثيين في صنعاء وضواحيها، مشيرة إلى وقوع 5 غارات على مواقع في مديرية بني حُشَيش و8 غارات على مواقع منطقة جربان بمديرية سنحان وغارتين على قاعدة الديلمي الجوية.

من ناحية ثانية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمة نقلتها وسائل الإعلام الأميركية "سنواصل ضرب الحوثيين لفترة طويلة"، مضيفا أن "الحوثيين أشخاص سيئون وقتلوا كثيرا من الناس وتم ضربهم بقوة ويريدون منا أن نتوقف عن ذلك".

وأكد ترامب نجاح الضربات الأميركية، التي استهدفت مواقع الجماعة في اليمن.

ومنذ أيام تقود الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد جماعة الحوثي، عقب إعلان الأخيرة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، رداً على "عودة العدوان الإسرائيلي على غزة".