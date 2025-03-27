وأبلغ كاتس سكان قطاع غزة في مقطع فيديو نشر على موقع إكس مصحوب بترجمة باللغة العربية بأن "الجيش الإسرائيلي سيعمل قريبا بكامل قوته في مناطق إضافية من غزة، وسيُطلب منكم إخلاء مناطق القتال من أجل سلامتكم".

وأكد كاتس أن حركة حماس تعرض حياة سكان غزة للخطر وتتسبب في فقدانهم لمنازلهم.

وكان كاتس قد هدد، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل ستسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة إذا لم تطلق حماس سراح باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وقال وزير الدفاع إنه كلما طال أمد رفض حماس الإفراج عن الرهائن، كلما خسرت المزيد من الأراضي لصالح إسرائيل.

وحث كاتس، في الفيديو الذي نشر الأربعاء، سكان قطاع غزة على ضرورة أن يتعلموا من سكان بيت لاهيا. وكان مئات الفلسطينيين في المدينة الواقعة شمال قطاع غزة قد تظاهروا، مساء الثلاثاء، مطالبين بإنهاء الحرب مع إسرائيل، مع مطالبة بعضهم أيضا بإنهاء حكم حماس.

وأضاف كاتس: "تماما كما فعلوا، طالبوا أنتم أيضا بإبعاد حماس عن غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين – فهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الحرب".