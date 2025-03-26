وما إن انتشرت الوثيقة حتى تم تداولها بشكل كبير، إلا أن التدقيق فيها يثبت عدم صحتها.

حيث قال متابعون إن وثائق الزواج في سوريا لا تتضمن في خاناتها مذهب المتعاقدين والشهود.

وما يؤكد زيف الوثيقة، أسماء الشهود حيث ورد اسم المسؤول السابق عمار ساعاتي كأحد الشهود علما أن ساعاتي كان زوج لونا الشبل حتى وفاتها قبل أشهر من سقوط النظام السوري.

وكتب العديد من المعلقين أنه من الواضح أن مزو الوثيقة ينشد جمع المشاهدات لا أكثر.

وأعلنت سوريا في يوليو الماضي وفاة الشبل، إثر تعرضها لحادث سير في دمشق.

من هي لونا الشبل؟