ويظهر الرجل جالسا على كرسي فيما يبدو أنه محل بقالة بصعدة اليمنية محاولا تهدئة طفل صغير خائف كان بجواره.

ويمكن خلال الفيديو سماع صوت انفجارات ضخمة ونيران متصاعدة من مكان قريب.

وتشهد صعدة تحليقا مكثفا للمقاتلات الأميركية، حيث استهدفت بسلسلة غارات في أوقات مختلفة خلال الساعات الماضية.

ومنذ 15 مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.