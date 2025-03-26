وأكدت وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات استقبلت 39 قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى صباح الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، بلغت 830 شهيدا و1787 إصابة".

وأشارت إلى أن حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 50,183 قتيلا و113,828 إصابة.

مقتل جندي إسرائيلي

واليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال مرحلة التدريب ضمن الوحدة 504.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجندي انهار خلال تدريب عسكري شمال البلاد الليلة الماضية، وأن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.