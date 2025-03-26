تفصيلا، أفاد مصدر عسكري سوداني، اليوم الأربعاء، بأن الجيش السوداني تمكن من السيطرة على مطار الخرطوم مشيرا إلى أنه تم "تأمينه بالكامل".

وأضاف المصدر أمن الجيش السوداني تمكن أيضا من تطويق مناطق استراتيجية جنوب العاصمة تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

كما أعلن الجيش السوداني، في بيان، السيطرة على آخر معسكرات قوات الدعم السريع في الخرطوم.

كذلك قال الناطق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله علي، في حسابه على فيسبوك، "بحمد الله وتوفيقه تمكنت قواتنا من إحكام سيطرتها على الجهة الغربية من كوبري المنشية".

وأضاف أنه تم كذلك "تطهير منطقة الباقير".

وكان نبيل عبد الله، أعلن السبت، سيطرة الجيش على مبنى رئاسة جهاز المخابرات وإدارة المرافق الاستراتيجية في الخرطوم.

وقال إن القوات السودانية وسط الخرطوم تواصل الضغط على قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن تلك القوات باتت تسيطر على فندق كورنثيا وإدارة المرافق الاستراتيجية.

وأشار إلى أن القوات السودانية قامت بتطهير مباني رئاسة جهاز المخابرات الوطني، منوها إلى أن الجيش السوداني حقق مزيدا من النجاحات وأنه تم القضاء على المئات من القوات المناهضة، التي حاولت الهروب من خلال جيوب بوسط الخرطوم.