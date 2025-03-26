ووفقا لمصادر يمنية، فإن الغارات تركزت في مديريات سحار وآل سالم في كتاف بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وامتدت الغارات الأميركية فجر الأربعاء إلى مديرية حرف سفيان التابعة لعمران والحدودية مع صعدة. وتضم حرف سفيان منشآت عسكرية للحوثيين في باطن جبالها.

وتشهد صعدة تحليقا مكثفا للمقاتلات الأميركية، حيث استهدفت بسلسلة غارات في أوقات مختلفة خلال الساعات الماضية.

وكانت المحافظة شهدت، الثلاثاء، 12 غارة جوية استهدفت منشآت عسكرية وأخرى مدنية.

ومنذ 15 مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.



وفي ذاك اليوم، وجّهت الولايات المتحدة ضربات جوية عدة قالت إنها أودت بحياة مسؤولين كبار في الحركة التي أعلنت من جهتها مقتل 53 شخصا جرّاء الغارات الأميركية.



وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالقضاء على الحركة المدعومة من إيران، محذّرا طهران من استمرار تقديم الدعم لها.

