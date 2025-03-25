وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار البطين.

كما كان في استقباله، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وحميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وعدد من كبار المسؤولين.