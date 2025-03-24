ووفقا لمصادر يمنية، استهدفت الغارات الأميركية مؤخرا رئيس أركان القوات البحرية الحوثية منصور الساعدي، الذي أصيب ونقل إلى صنعاء لتلقي العلاج.

وكانت واشنطن قد أدرجت الساعدي على قائمة العقوبات في مارس 2021، بعد دوره في استهداف السفن التجارية في المياه الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، أن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في صفوف الحوثيين، بما في ذلك كبير خبراء الصواريخ.

وتأتي هذه الضربات في إطار عملية عسكرية أميركية بدأت الأسبوع الماضي، وشملت استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة وصعدة، معقل الجماعة، وفق واشنطن.

ومع ذلك، يبقى السؤال: هل هذه الضربات قادرة على إضعاف الحوثيين بشكل حقيقي، أم أنها مجرد ضربات تكتيكية لا تلامس جوهر القوة الحوثية؟

استراتيجية بلا رؤية

في تحليله للأوضاع، يرى الصحفي اليمني هاني مسهور خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة ما زالت تفتقر إلى استراتيجية واضحة في تعاملها مع الحوثيين.

وأشار مسهور أيضا إلى أن الحوثيين يلعبون دورا أكبر من حجمهم، بفضل دعم إيران وقدرتهم على التكيف مع التحديات.

وقال: "الحوثيون مثلهم مثل تنظيم القاعدة، لا يمكن استثناؤهم من التشكيل العنقودي في المنطقة. لديهم قدرة على الاختباء والتحرك في التضاريس الوعرة، مما يجعلهم خصما صعبا".

حرب استنزاف

وأكد مسهور أن الحوثيين يعتمدون على استراتيجية حرب الاستنزاف، مستفيدين من التضاريس اليمنية الصعبة وقدرتهم على إطلاق صواريخ بالستية بشكل متكرر.

وقال: "الحوثي جماعة تقوم على الحرب. منذ ظهورها في 2004 وهي تخوض حروبا متواصلة. الحرب هويتهم والسلام يخرجهم من المعادلة".

واعتبر أن "الحوثيين يستثمرون في اشتباكات وهمية وصواريخ طائشة لدعم غزة، مما يعقد الموقف الأميركي والإقليمي"، كما أشار إلى أن إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، تراهن على الوقت لاستنزاف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وقال: "إيران تعلم أن الحوثيين جماعة طائشة، لكنها تستخدمهم كأداة لشغل أميركا وإسرائيل".