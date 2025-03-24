وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إن الطيران الأميركي استهدف بعدة غارات جوية مبنى في حي سكني في منطقة عصر بمديرية معين بصنعاء أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 13 آخرين.

وأضاف الأصبحي، أن من بين المصابين 3 أطفال وامرأتان في حصيلة نهائية.

وحمل الأصبحي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، المسؤولية السياسية والأخلاقية "تبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت المدنية والأحياء السكنية".

ودعا المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية "إلى فضح وتجريم انتهاكات العدوان الأميركي والتي تستهدف الاعيان المدنية والمدنيين".

ومساء الأحد، أعلن الحوثيون، أن الطيران الأميركي استهدف بعدة غارات منطقة عصر بالعاصمة صنعاء، ومديريتي وسحار وساقين بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

جاءت هذه الغارات، بعد إعلان الحوثيين تنفيذ عملة عسكرية استهدفت مطار "بن جوريون" في تل أبيب، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

كما أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران، إلى أن قواتهم اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" وعدد من القطع الحربية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمسيرات "واستمر الاشتباك لعدة ساعات".